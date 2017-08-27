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وزير النقل: تطوير 33 محطة للقطارات بقيمة 686 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: تطوير 33 محطة للقطارات بقيمة 686 مليون جنيه

02:40 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير النقل: تطوير 33 محطة للقطارات بقيمة 686 مليون جنيه

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كتب- عبدالله قدري:قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تطوير 33 محطة للسكك الحديدية بقيمة 686 مليون جنيه.وأضاف وزير النقل، خلال اجتماع موسع مع كافة الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية للوقوف علي معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير، أن المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالي 48 محطة يبلغ قيمته 1.103 مليار جنية.وأشار إلى أنه جاري العمل بـ 15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير 10 محطات في 31 أكتوبر المقبل و5 محطات في 31 ديسمبر المقبل.ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية وان تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على أعمال تحسين وتطويل الأرصفة فقط وإيقاف جميع اعمال الجرانيت والرخام بالمحطات وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير اعمال البنية الاساسية للسكك الحديدية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات.وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الارصفة التى يتم تطويرها واتخاذ كافة اعمال السلامة والامان أثناء التنفيذ ووضع لوحات وإشارات للركاب عن أعمال التطوير حفاظا على سلامة الركاب.يشار إلى أن هناك عددا من الشركات تقوم بتطوير وتحسين محطات السكك الحديدية من بينها الهيئة القومية للانتاج الحربى وشركات النيل العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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