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برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

02:38 م الأحد 27 أغسطس 2017

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

النائب محمد المسعود

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام وكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستعلامات بشكل خاص، بإعداد استراتيجية واضحة تهدف إلى جذب السياحة إلى ، من خلال تشكيل لجنة مختصة يكون دورها تحقيق إنجازات ملموسة لجذب السياحة إلى مصر، ولا تعتمد فقط على بعض الندوات أو اللقاءات أو المهرجانات التي تتم في بعض المحافظات.

وأضاف المسعود، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الأحد، أنه يجب استخدام الأسلوب الدعائي العلمي الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية، والاستعانة بشركات تعمل بمجال الترويج السياحي، وإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية وأهم المعالم السياحية، ويجب على شركات السياحة إعداد برامج ترفيهية وسياحية تساعد السائح على زيارة المعالم المصرية.

وتابع عضو مجلس النواب: "إلى الآن السائح يريد زيارة ولكن لا يجد من ينظم له أن يشجعه على ذلك، فالتقصير من جانبنا وليس من جانب السائح، ويجب أن تتضافر كل الجهود لحل هذه المشكلة والتى ستدر ربحا على مصر وتساعد على الإصلاح الاقتصادي.

وناشد المسعود الحكومة بإعداد هذه اللجنة والتى تضم خبرات وطنية ودولية فى مجال السياحة فى أسرع وقت للخروج بإستراتيجية واضحة قصيرة الأجل للوصول إلى نتائج سريعة لحل هذه الأزمة.

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