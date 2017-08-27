أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السكك الحديدية تنفي انفصال عربات "قطار طنطا".. وتؤكد: الحركة تسير بانتظام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية تنفي انفصال عربات "قطار طنطا".. وتؤكد: الحركة تسير بانتظام

02:37 م الأحد 27 أغسطس 2017

كتب- عبدالله قدري:

نفت هيئة السكك الحديدية، انفصال عربات القطار رقم ٩٤٨ بمحطة طنطا.

وقال المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى للهيئة، إن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له، لافتًا أن ماحدث كان "مناروة" لفصل إحدى عربات القطار رقم ٩٤٨ عنه بمنطقة حوش محطة طنطا.

وأوضح أبو هرجة، في بيان له، الأحد، أن حركة خط قطارات "القاهرة- الإسكندرية" تعمل بصورة طبيعية.

وكانت عدد من المواقع نشرت أخبار تفيد بأن محطة قطار طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، انفصال ٣ عربات قطار رقم 948 القادم من المنصورة للقاهرة قبل محطة طنطا، مما أدى إلى حالة من الخوف والرعب بين الركاب وهروب العشرات من شبابيك القطار.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل: تطوير 33 محطة للقطارات بقيمة 686 مليون جنيه

    أخبار

  • هيئة السكك الحديدية تنفي إضراب سائقي القطارات

    أخبار

  • رسالتا لأوروبا ومشاركة القطاع الخاص في السكك الحديد يتصدران

    أخبار

  • تشغيل قطار جديد لأول مرة على خط الصعيد.. سعر موحد للتذاكر وعربة "Top

    أخبار

إعلان

45c40c3044.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

السيسي يستقبل مدير «روس أتوم» المتخصصة في الطاقة النووية

السيسي يستقبل مدير «روس أتوم» المتخصصة في الطاقة النووية