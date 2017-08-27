السكك الحديدية تنفي انفصال عربات "قطار طنطا".. وتؤكد: الحركة تسير بانتظام

كتب- عبدالله قدري:

نفت هيئة السكك الحديدية، انفصال عربات القطار رقم ٩٤٨ بمحطة طنطا.

وقال المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى للهيئة، إن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له، لافتًا أن ماحدث كان "مناروة" لفصل إحدى عربات القطار رقم ٩٤٨ عنه بمنطقة حوش محطة طنطا.

وأوضح أبو هرجة، في بيان له، الأحد، أن حركة خط قطارات "القاهرة- الإسكندرية" تعمل بصورة طبيعية.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية نشرت أخبار تفيد بأن محطة قطار طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، انفصال ٣ عربات قطار رقم 948 القادم من المنصورة للقاهرة قبل محطة طنطا، مما أدى إلى حالة من الخوف والرعب بين الركاب وهروب العشرات من شبابيك القطار.