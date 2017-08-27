حملة طبية للكشف على المسجونين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، بالاشتراك مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة طبية تضم جميع التخصصات، للكشف على المسجونين، بجميع الأقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية.

وأكد اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، في تصريحات صحفية، أن هذه الحملة كشفت على العديد من المسجونين بأقسام ومراكز المديرية، وقدمت خدمات طبية متكاملة لهم.