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مصرع شاب بطلقات نارية مجهولة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع شاب بطلقات نارية مجهولة بأسيوط

02:43 م الأحد 27 أغسطس 2017

مصرع شاب بطلقات نارية مجهولة بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق :

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري من مجهول بمركز ديروط، التابع لمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ديروط المركزي باستقبال شاب ثلاثيني يدعى "محمد.ي.م" مقيم ديروط، مصاب بطلقات نارية نافذة بالصدر وفي حالة خطيرة.

انتقلت مباحث مركز ديروط برئاسة الرائد خالد شحاتة للمستشفى، وتبين إصابة الشاب في حالة خطيرة دون معرفة مصدر إطلاق النار او أسبابه، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وتوفي فور وصوله متأثرًا بالإصابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث من تحرياتها لضبط الجاني ومعرفة ملابسات الحادث.

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