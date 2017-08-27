وفاة سيدة ألمانية إثر هجوم الدهس في برشلونة

برشلونة- (د ب أ):

بعد مرور عشرة أيام على هجوم الدهس ببرشلونة ، توفيت سيدة ألمانية تأثرا بجراحها اليوم الأحد.

وذكرت السلطات الصحية بإقليم كاتالونيا بأسبانيا أن السيدة، 51 عاما، توفيت اليوم الأحد في المستشفى ببرشلونة.

وبحسب البيانات، كانت السيدة في وحدة العناية المركزة بمستشفى "هوزبيتل ديل مار".

وبذلك ارتفع عدد ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا منذ عشرة أيام فى مدينتى برشلونة وكامبريلس الإسبانيتين إلى 16 شخصا.

يذكر أنه بعد ساعات من استهداف مارة في شارع لاس رامبلاس، وهو مقصد سياحي شهير في برشلونة، اقتحمت سيارة حشدا من المارة في كامبريلس، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب عاصمة إقليم كاتالونيا يوم 17 أغسطس وليلة 18 أغسطس الجاري، ما أسفر عن إصابة أكثر من 120 شخصا.

يشار إلى أن السيدة الألمانية التي توفت اليوم كانت في شارع لاس رامبلاس.

وبعد وفاة السيدة الألمانية، ذكرت السلطات المختصة أنه لا يزال يتم علاج 24 مصابا إثر الهجومين في مستشفيات، خمسة منهم في حالة حرجة.