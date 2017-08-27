13سبتمبر .. الحكم على متهم بحرق مقر حزب " غد الثورة" 02:29 م الأحد 27 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهم "ماركو عبد المسيح"، على حكم حبسه 10 سنوات، في اتهامه بالاشتراك في أحداث "حرق مقر حزب غد الثورة"، للحكم بجلسة 13 سبتمبر للنطق.عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهم غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتحطيم مقر حزب غد الثورة، وترديد عبارات تهديد ضد أيمن نور.

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