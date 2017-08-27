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تجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بطعن زوجته بعابدين

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بطعن زوجته بعابدين

02:29 م الأحد 27 أغسطس 2017

تجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بطعن زوجته بعابدين

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بطعن زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بمنطقة عابدين.بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغًا من الأهالي بقيام شخص بتوجيه عدة طعنات لزوجته، وعلى الفور أمر العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بسرعة الانتقال والقبض على المتهم، وبالانتقال تبين إصابة ربة منزل بعدة طعنات وتم نقلها إلى المستشفى.واعترف المتهم في التحقيقات بإقدامه على قتل المجني عليها بعد تركها المنزل منذ فترة دون علمه، وتزوجت عرفيًا من شخصين، وبمجرد أن علم بأنها متواجدة بمنطقة وسط البلد توجه إليها، وسدد لها عدة طعنات وإصابتها بجروح خطرة، انتقامًا منها

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