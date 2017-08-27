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رفض طعن الفنان أحمد عز في قضية "بطلان نسب التوأم"

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مصراوي Masrawy

رفض طعن الفنان أحمد عز في قضية "بطلان نسب التوأم"

02:26 م الأحد 27 أغسطس 2017

كتب – صابر المحلاوي:قضت محكمة استئناف اﻷسرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة له.كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت في 13 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن "عز" و"زينة" قد تزوجا في حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" بالرحاب.

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