منسق حملة "معك من أجل مصر": هدفنا تذكير الشعب بنجاحات الرئيس السيسي

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور أحمد عبد الهادي، منسق عام حملة "معك من أجل مصر"، إن الحملة تهدف إلى دعم الرئيس عيد الفتاح السيسي، لتولي فترة رئاسية ثانية، متابعًا: "أرى أننا تأخرنا كثيرًا، فقد كان من المفترض أن نقوم بتلك الحملة منذ ستة أشهر مضت".

وأضاف "عبدالهادي"، في تصريح لـ"مصراوي"، أن دور الحملة يتمثل في تنبيه الشعب مما يحاك ضد الدولة المصرية من مؤامرات، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والندوات، وتذكير المواطنين بما نجحت فيه المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السيسي من إزالة خطر جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع منسق عام حملة "معك من أجل مصر"، فيما يخص التواصل مع الحملات التي دشنت لدعم الرئيس، قائلَا: "إن كل حملة تحمل على كاهلها مهمة مختلفة عن نظيرتها"، مشيرًا إلى أنه تم التواصل بين الحملات، والاتفاق على إمكانية الاندماج في مرحلة تالية تحت مظلة واحدة قبل الانتخابات الرئاسية بمراحل بسيطة.

وبدأ قبل قليل المؤتمر الجماهيري للأحزاب والقوى السياسية والشعبية لإطلاق وتدشين حملة "معك من أجل مصر" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من رؤساء الأحزاب والقوى الشعبية والمدنية، وياتي في مقدمتهم: الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس حزب شباب مصر منسق عام الحملة، والمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، واللواء مدحت الحداد، رئيس حزب حماة مصر، وعلي فريج، رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والدكتور ياسر رمضان، رئيس حزب الأحرار، وخالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، والدكتور محمد زكريا، رئيس حزب المواجهة.

كما يشارك: خالد العطفي، رئيس حزب الأمة، وجيهان الشريف، رئيس حزب الغد المصري الجديد، والسيد العادلي، رئيس حزب الاستقلال المصري، والدكتور ياسر كمال، رئيس تحالف الدفاع عن الوطن ومواجهة الإرهاب، والدكتور عبد العزيز عبد الله، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، والدكتور محمد السيسي، رئيس مجلس علماء وصناع العرب، ومدحت أبو السعد، منسق هيئة سفراء السلام.