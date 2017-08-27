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السيسي يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

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مصراوي Masrawy

يستعرض مع رئيس "روس آتوم" الموقف النهائي لعقود "الضبعة النووية"

02:22 م الأحد 27 أغسطس 2017

استقبل الرئيس السيسي الدكتور أليكسي ليخاتشوف

القاهرة- (مصراوي):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، الدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية "روس أتوم"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسة الروسية.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالمسؤول الروسي، مؤكداً تطلع للتعاون مع مؤسسة "روس أتوم" في إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزاً جديداً للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، أخذاً في الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية في هذا المجال. 

كما أكد الرئيس حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود الخاصة به قريباً. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن المسؤول الروسي أعرب عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها مؤسسة "روس أتوم" لتنفيذ هذا المشروع.

كما أكد "أليكسي ليخاتشوف" تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

وذكر يوسف أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

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مصراوي Masrawy

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