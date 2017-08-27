رئيس "الأعلى للإعلام" يستقبل وفدًا إفريقيًا.. ويؤكد: تطوير التدريب من أولوياتنا

كتبت - هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية في جميع المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري، أمر مهم.

وأضاف أحمد، خلال حفل افتتاح الدورة التدريبية رقم 42 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية والتي تقام بالتعاون مع وزارة الخارجية، أن لهذه الدورة التدريبية أهمية خاصة حيث أنها تشهد البرنامج القديم للمعهد وبداية تطوير يلائم الظروف الجديدة المحيطة بالقارة الأفريقية.

وأشار مكرم إلى أن هذا التطوير يعد من أهم أولويات المجلس خلال الفترة الحالية وأن الدورات القادمة ستشهد تطويرًا جديدًا.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهدف من تطوير المعهد هو تعزيز وتوطيد علاقات مصر بإفريقيا وخدمة القارة السمراء لتكون من مشجعي تجارة الجنوب مع الجنوب فضلاً عن بناء علاقات قوية مع الدول المجاورة.

وفي ختام كلمته أعرب عن تمنياته للدراسين بالاستفادة من هذه الدورة والإقامة في مصر.

حضر الافتتاح ممثل عن وزارة الخارجية، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى، ونبيل الشحات رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وخالد شفيق رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات، والمهندس حسن كامل منسق التدريب الهندسي، وإبراهيم جويل، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للتدريب والبحوث.

يذكر أن الدفعة تضم 36 إعلامي من 15 دولة أفريقية وهم (إريتريا – جامبيا – غانا – كينيا –ليسوتو – مالاوي – مورشيوس – نامبيا – نيجيريا – سيراليون – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي – جنوب السودان) يتلقوا تدريبهم على أرقى الفنون الصحفية والإعلامية داخل المعهد، وتستمر الدورة لمد 7 أسابيع.