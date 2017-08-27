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هيئة السكك الحديدية تنفي إضراب سائقي القطارات

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مصراوي Masrawy

هيئة السكك الحديدية تنفي إضراب سائقي القطارات

02:20 م الأحد 27 أغسطس 2017

هيئة السكك الحديدية تنفي إضراب سائقي القطارات

المهندس رضا أبو هرجة

كتب- عبدالله قدري:نفى المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية والمتحدث الرسمي للهيئة، إضراب سائقي القطارات، مؤكدًا أن ما نشر بخصوص ذلك عار تماما من الصحة ولا أساس له.وقال أبو هرجة، في بيان له اليوم الأحد، إن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية باستثناء بعض التأخيرات نتيجة عدم قيام أي جرار قبل التأكد من إجراءات السلامة حرصا على أمن وسلامة القطارات.وأضاف أبو هرجة، أنه خلال الفترة من ١٢ أغسطس الحالي وحتى يوم ٢٥ من الشهر ذاته، تم تشغيل حوالى ٢٧٥٠ قطارا منهم١٠٥٠ قطارا بالوجه القبلي و١٧٠٠ قطار بالوجه البحري.وأوضح أبو هرجة انه نتيجة التزام السائقين بالتأكد من بيانات أجهزة الأمان والتحكم بالجرارات أدى ذلك إلى زيادة زمن الرحلة وأن متوسط التأخيرات بالوجه القبلي حوالى ساعة ونصف والوجه البحري حوالى ٤٥ دقيقة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب.وناشد المتحدث باسم الهيئة تحري الدقة قبل كتابة أي خبر عن مرفق السكك الحديدية والرجوع إلى الجهات المختصة لعدم إثارة الرأي العام.

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