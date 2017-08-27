مدير إدارة القوارض بالإسماعيلية تحذر من تزايد أسراب الغربان
مدير إدارة القوارض بالإسماعيلية تحذر من تزايد أسراب الغربان
02:27 م الأحد 27 أغسطس 2017
أرشيفية
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
طالبت المهندسة زينب الصاوي مدير إدارة القوارض بالإسماعيلية، المواطنين بالتخلص من فضلات الأضاحي بوضعها في أكياس القمامة، وفي صندوق محكم حتى لا تتكاثر الغربان.
وقالت زينب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد: "إن حملة مكافحة الغربان والقضاء عليها، بدأت منذ عام 2001 إلى الآن، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الصحة والطب البيطري والأحياء ومجلس المدينة".
وأضافت الصاوي، أن هذه الغربان تأتي عن طريق الهجرة من البحر الأحمر ومن محافظة السويس، وناشدت اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع محافظ السويس، المكافحة في المحافظتين في وقت واحد للتخلص من أكبر كثافة عددية من الغربان.
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