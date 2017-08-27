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نادية عبده: إطلاق مبادرة "البحيرة بدون غارمات"

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مصراوي Masrawy

نادية عبده: إطلاق مبادرة "البحيرة بدون غارمات"

02:16 م الأحد 27 أغسطس 2017

المهندسة نادية عبده

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إطلاق مبادرة " البحيرة بدون غارمات" للإفراج عن السيدات المحبوسات بسبب عجزهن عن سداد مديونياتهن.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الأحد، بمناسبة افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال اللواء علاء عبد الفتاح، إن مديرية أمن البحيرة ستتولى مهمة حصر السيدات الغارمات الصادر بحقهن أحكام حبس، وحصر قيمة المديونيات المطلوبة للبدء فورًا في سدادها من خلال المشاركات المجتمعية.

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