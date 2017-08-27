محافظ السويس يستقبل نائب وزير التربية للتعليم الفني

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس، الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، وذلك لبحث طرق النهوض بالتعليم الفني بالمحافظة.

وقال اللواء أحمد حامد، إن محافظة السويس ستشهد في الفترة المقبلة، مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهذه المشروعات المستقبلية ستفتح الباب لآلاف فرص العمل لخريجي التعليم الفني.

وطالب حامد، ضرورة شمول المناهج الدراسية للطلاب على التخصصات الفنية التي يحتاجها سوق العمل مستقبلاً.

وتطرق الدكتور أحمد الجيوشي، للحديث عن تطوير المدارس الفنية، ودور المشاركة المجتمعية وتطبيق مبادرة إحدى شركات إنتاج الأسمنت بالمحافظة، التي قدمت برنامج للسلامة والصحة المهنية، وتكفلت بتدريب طلاب المدارس في 11 مدرسة صناعية عليه ومنحهم شهادات معتمدة.