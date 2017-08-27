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النقل: تطوير 33 محطة قطارات بقيمة 686 مليون جنيه

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النقل: تطوير 33 محطة قطارات بقيمة 686 مليون جنيه النقل: تطوير 33 محطة قطارات بقيمة 686 مليون جنيه

التحرير

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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تطوير 33 محطة للسكة الحديد بقيمة 686 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الأحد، مع كافة الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير.

وذكر عرفات أن المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالي 48 محطة يبلغ قيمته 1.103 مليار جنيه،  مشيرا إلى أنه جاري العمل بـ15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تطوير 10 محطات في 31 أكتوبر المقبل و5 محطات في 31 ديسمبر المقبل.

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ووجه بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية، على أن تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على أعمال تحسين وتطويل الأرصفة فقط، وإيقاف جميع أعمال الجرانيت والرخام بالمحطات، وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير أعمال البنية الأساسية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الأرصفة التي يتم تطويرها، واتخاذ كافة أعمال السلامة والأمان في أثناء التنفيذ، ووضع لوحات وإشارات للركاب عن أعمال التطوير حفاظا على سلامة الركاب.

يذكر أن هناك عددا من الشركات تطور وتحسن محطات السكة الحديد، من بينها الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات النيل العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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