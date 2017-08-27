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السكة الحديد توضح حقيقة إضراب سائقي القطارات

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السكة الحديد توضح حقيقة إضراب سائقي القطارات السكة الحديد توضح حقيقة إضراب سائقي القطارات

التحرير

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نفى رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد المتحدث الرسمي للهيئة، خبر إضراب سائقي القطارات، قائلا إن الخبر عار تماما من الصحة، وإن حركة القطارات تعمل بصورة طبيعية باستثناء بعض التأخيرات، نتيجة عدم قيام أي جرار قبل التأكد من إجراءات السلامة، حرصا على أمن وسلامة القطارات.

وأضاف أبو هرجة، أنه خلال الفترة من 12 حتى 25 أغسطس الجاري، تم تشغيل نحو 2750 قطارا منها 1050 قطارا بالوجه القبلي و1700 قطار بالوجه البحري.

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وأوضح أنه نتيجة التزام السائقين بالتأكد من بيانات أجهزة الأمان والتحكم بالجرارات أدى ذلك إلى زيادة زمن الرحلة، وأن متوسط التأخيرات بالوجه القبلي نحو ساعة ونصف الساعة والوجه البحري نحو 45 دقيقة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب.

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التحرير

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