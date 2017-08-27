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إشارات وزير النقل الجديدة تتسبب في ارتباك قطارات الوجه البحري

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إشارات وزير النقل الجديدة تتسبب في ارتباك قطارات الوجه البحري إشارات وزير النقل الجديدة تتسبب في ارتباك قطارات الوجه البحري

التحرير

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انفصلت 4 عربات من القطار رقم 948 القادم من المنصورة إلى القاهرة قبل وصوله محطة قطار طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، مما أثار فزع الركاب.

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ركاب القطار لاذوا بالهرب عبر النوافذ الخشبية، وانتقلت أجهزة الأمن ومسؤولي هيئة السكة الحديد، وتم إعادة العربات المنفصلة مرة أخرى، واستأنفت رحلة القطار.
 
من ناحية أخرى، تشهد حركة قطارات الوجه البحري حالة من الارتباك؛ بسبب عطل مفاجئ في إشارات التحويلات والسيمافورات الجديدة التي افتتحها وزير النقل مؤخرا في بركة السبع، الأمر الذي تسبب في تخزين القطارات بمحطات سكة حديد (طنطا، المنوفية، القليوبية).

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التحرير

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