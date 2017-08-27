السيسي يستقبل مدير «روس أتوم» المتخصصة في الطاقة النووية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أليكسي لاخاشيف، مدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، المتخصصة في الطاقة النووية، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اليوم الأحد، وذلك بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والمؤسسة الروسية.

قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي رحب بالمسئول الروسي، مؤكدا تطلع مصر للتعاون مع "روس أتوم" في إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا، أخذا في الاعتبار ما تتمتع به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة وسُمعة عالمية في هذا المجال.

وأكد السيسي حرص مصر على البدء في تنفيذ المشروع، والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا.

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وذكر المتحدث أن المسئول الروسي أعرب عن تقديره للتعاون والاتصالات القائمة مع الجانب المصري بشأن تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها "روس أتوم" لتنفيذ هذا المشروع، كما أكد تطلع المؤسسة الروسية للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.