«عاوزين يبيعوهم وهم عايشين».. أزمة فى البرلمان بسبب الموت الإكلينيكي وتجارة الأعضاء

التحرير

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«يجب اعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا حتى نتمكن من الاستفادة من الأعضاء البشرية قبل تلفها»، هكذا طالب النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، فى طلب الإحاطة الذى قدمه لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بشأن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، ضاربين بنصوص قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر عام ٢٠١٠ عرض الحائط، على حد وصفه.

وقال الصفتي، فى طلبه إن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يمنع التبرع إلا بين الأقارب من المصريين أو بموافقة لجنة خاصة من وزارة الصحة، إلا أن ذلك لم يمنع أن تتصدر مصر هذه التجارة عالميًا، مشيرًا إلى أن تجريم التبرع بالأعضاء في مصر والقيود الكبيرة المفروضة على التبرع تقوي شبكات السماسرة، الذين يفتشون عن الفقراء والمحتاجين الذين يريدون بيع أحد أعضائهم.

وتنص المادة 6 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر عام ٢٠١٠ على أنه «يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته، كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين».

الموت الإكلينيكي لا يعني أن الوفاة أصبحت حتمية

من جانبه قال النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة يضر بمصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تجارة غير مشروعة طبقًا لقانون تنظيم قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الذى يُجرم هذا الفعل.

وأشار سليم، فى تصريح لـ«التحرير» إلى ضرورة تطبيق أقصى عقوبة على هؤلاء الناس الذين يشوهون سمعة مصر داخليًا وخارجيًا، والتصدى لهم بقوة، حتى نتصدى لانتشار ظاهرة بيع الأعضاء البشرية.

وعن المطالبة باعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا للاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها، أوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هذا المطلب سيخلق مناخا غير مستقر ويساعد فى وجود سوق سوداء لتجارة الأعضاء مع أهالى المريض، وسيضر من الناحية الشرعية، لأن الموت الإكلينيكي لا يعنى أن الوفاة أصبحت حتمية، وبالتالي فهو مخالف.

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خطأ كبير يؤدي لحدوث شبهات

بينما علقت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على طلب النائب عبد العزيز الصفتى، بضرورة اعتماد الموت الإكلينيكي موتا رسميا حتى نتمكن من الاستفادة من أعضاء الشخص قبل تلفها، قائلة: «خطأ كبير ولا يجوز أن يكون المريض على جهاز تنفس صناعى ونقول عنه ميت إكلينيكي، ويجب أن يكون الموت حقيقيًا ورسميًا ويتوقف القلب تمامًا، لعدم حدوث شبهات كثيرة».

وأضافت ثابت، فى تصريح لـ«التحرير» أن انتشار ظاهرة بيع الأعضاء في المستشفيات الحكومية والخاصة أصبحت خطيرة، ويلزمها تفعيل لنصوص قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتةً إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على من يتاجر بالأعضاء البشرية.

التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية لصاحبها بعد وفاته

وأوضحت ثابت أنها قدمت اقتراحا برغبة فى البرلمان بضرورة إنشاء «بنك الأعضاء البشرية» لمساعدة القانون وتفعيله، وتم تغليظ العقوبات به الخاصة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، لافتة إلى أنها خاطبت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بضرورة العمل على تأمين التعامل مع زراعة الأعضاء للطرفين، وإنشاء بنك الأعضاء البشرية.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه تم تشديد العقوبات بالقانون لتصل إلى المؤبد بدلًا من 3 سنوات، والغرامة إلى نصف مليون جنيه، للحد من ظاهرة انتشار بيع الأعضاء بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن مصر تتعرض لحملة تشويه من آخرين بأننا أكبر دولة لتجارة الأعضاء، مع العلم أننا أقل من أى بلد آخر تتم فيه زراعة الأعضاء.

وتابعت: «التبرع بالأعضاء بمثابة صدقة جارية لصاحبها بعد وفاته، ودار الإفتاء أكدت جواز التبرع بالأعضاء البشرية للإنسان بعد وفاته».