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حجازي أساسيًا ورمضان على مقاعد البدلاء في مباراة ستوك ووست بروميتش

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حجازي أساسيًا ورمضان على مقاعد البدلاء في مباراة ستوك ووست بروميتش حجازي أساسيًا ورمضان على مقاعد البدلاء في مباراة ستوك ووست بروميتش

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أعلن المدرب توني بوليس، عن تشكيل وست بروميتش، الذي يستقبل ستوك سيتي اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل وست بروميتش المركز الرابع برصيد 6 نقاط بينما يتواجد ستوك سيتي في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.

ويشارك أحمد حجازي أساسيًا في اللقاء بينما يتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل وست بروميتش:

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فوستر- نيوم- موريسون- ليفرمور- روندون- فيليبس- برانت- باري- رودريجز- داوسون- حجازي.

تشكيل ستوك سيتي:

بوتلاند- زوما- شاوكروس- مارتنز إندي- كاميرون- فليتشر- ألين- بيترز- خيسي= شاقيري- شوبو موتنج.

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