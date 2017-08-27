حجازي أساسيًا ورمضان على مقاعد البدلاء في مباراة ستوك ووست بروميتش

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أعلن المدرب توني بوليس، عن تشكيل وست بروميتش، الذي يستقبل ستوك سيتي اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
ويحتل وست بروميتش المركز الرابع برصيد 6 نقاط بينما يتواجد ستوك سيتي في المركز الـ15 برصيد 3 نقاط.
ويشارك أحمد حجازي أساسيًا في اللقاء بينما يتواجد رمضان صبحي على مقاعد البدلاء.
وفيما يلي تشكيل وست بروميتش:
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فوستر- نيوم- موريسون- ليفرمور- روندون- فيليبس- برانت- باري- رودريجز- داوسون- حجازي.
تشكيل ستوك سيتي:
بوتلاند- زوما- شاوكروس- مارتنز إندي- كاميرون- فليتشر- ألين- بيترز- خيسي= شاقيري- شوبو موتنج.