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مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة يخطط لإفساد إنشاء رابطة الأندية المحترفة

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مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة يخطط لإفساد إنشاء رابطة الأندية المحترفة مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة يخطط لإفساد إنشاء رابطة الأندية المحترفة

التحرير

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يُخطط مجلس إدارة اتحاد الكرة، لإفساد مشروع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، حيث ينوي مسئولي الجبلاية لأن تكون الرابطة لجنة يرأسها حسن فريد، ولايكون لها أي سلطات.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن مجلس الجبلاية يرفض تأسيس الرابطة، لرغبته في استمرار سيطرته على الدوري ومسئولية تعيين لجنة المسابقات وشئون اللاعبين، موضحًا أن الرابطة ستُجرد اتحاد الكرة من كل تلك المزايا.

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وعلمت «التحرير» أن مجلس اتحاد الكرة لم يُجهز أي لوائح لتأسيس رابطة الأندية المحترفة.

وذكرت مصادر أن اللائحة التي سلمها اتحاد الكرة للأندية في اجتماع الأسبوع الماضي، أعدها ناديا المقاصة والأسيوطي، بناءً على اتفاق مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة خلال احتفال الأندية بفوز أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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التحرير

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