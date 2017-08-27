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الأهلي يشرح بند إعادة إشهار النادي من جديد

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الأهلي يشرح بند إعادة إشهار النادي من جديد الأهلي يشرح بند إعادة إشهار النادي من جديد

التحرير

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قال الدكتور ياسر أيوب، مدير قطاع الإعلام بالنادي الأهلي، إن بند إعادة إشهار النادي بمجرد اعتماد لائحة النظام الأساسي يعتبر إجراء روتيني ويحدث مع كل إصدار لقانون للرياضة.

وأشار «أيوب» في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر يحدث بشكل تلقائي فور صدور قانون جديد للرياضة، ويتم الإشهار بنفس الاسم، وفقًا لما تم مع كل الأندية فور صدور آخر قانون للرياضة خلال فترة السبعينيات.

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وكان الاهلي قرر اعتماد لائحته الخاصة، وسيرسل نسخة من اللائحة إلى اللجنة الأولمبية، وذلك بعد اعتمادها "بحكم اختصاصاته وسلطاته كمجلس لإدارة الأهلي"، ومعها طلب إعادة إشهار النادي وفق اللائحة الجديدة.

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التحرير

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