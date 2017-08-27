ياسر أيوب يحدد خطوات الأهلي للتعامل مع أزمة اللائحة

التحرير

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كشف الدكتور ياسر أيوب، رئيس المنظومة الإعلامية للنادي الأهلي، عن تفاصيل خريطة تحركات مجلس الإدارة بقيادة المهندس محمود طاهر، من أجل اعتماد اللائحة الخاصة التي أقرتها الجمعية العمومية على يومين في مقري النادي بمدينة نصر والجزيرة.

وتزعم اللجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، أنهما لن تعتدَّا بالجمعية العمويمة، لأنها باطلة.

وقال «أيوب» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: إن أولى الخطوات هو اجتماع مجلس الإدارة الطارئ اليوم، والذي سيعقد في السابعة مساء، حيث سيتم اعتماد اللائحة وإقرارها رسميا بقرار من المجلس.

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وأضاف: «سنخاطب اللجنة الأوليمبية المصرية، ونطلب منها اعتماد اللائحة معتمدين على قرار المجلس وتصويت الجمعية العمومية والإشراف القضائي الكامل على التصويت من خلال قاضٍ لكل صندوق».

وتابع: «إذا رفضت الأوليمبية المصرية اعتماد اللائحة فسنلجأ إلى لجنة فض المنازعات والتسوية التي تم إنشاؤها بقانون الرياضة الجديد، وإذا جاء الحكم ضدنا سيكون اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية».

وأوضح أيوب: «تم الاتفاق على استبعاد اللجوء إلى اللجنة الأوليمبية الدولية حتى لا ينتج عن ذلك تجميد أو إيقاف الرياضة المصرية، فالأهلي في بحثه عن إثبات حقوقه لن يضر أبدا بمصلحة الوطن حتى وإن كان هذا سيوصله إلى الفوز في معركته من أجل حماية أصوات أعضائه وقرارهم الحر باختيار لائحة خاصة للعمل بها».