عريقات يطلع شكري على نتائج اجتماع الوفد الأمريكي الخاص بعملية السلام 02:09 م الأحد 27 أغسطس 2017

صائب عريقات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري

القاهرة - (مصراوي):أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك في إطار التواصل والتنسيق بين القيادتين المصرية والفلسطينية.وأطلع عريقات وزير الخارجية خلال الاتصال على نتائج الاجتماعات مع الوفد الأمريكي الخاص بعملية السلام الذي التقى مع الرئيس محمود عباس مساء الخميس الماضي في مقر الرئاسة برام الله.حضر الاجتماع، عن الجانب الأمريكي، نائبة مستشار الامن القومي دينا بأول، وجيسون جرينبلات رئيس فريق المفاوضات الدولية، والقائم بأعمال القنصل الأميركي، فيما حضره من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية د.محمد مصطفى، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة.

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