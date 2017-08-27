تأجيل محاكمة 3 متهمين في "أحداث شغب محمد محمود" لـ 27 سبتمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في شهر مايو من عام 2013، لـ 27 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.

المتهمين الثلاثة هم: سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وفريد رأفت، صدرت ضدهما أحكام غيابية بالسجن المشدد 15 سنة ضد الأول والثاني، وحكماً بالإعدام ضد المتهم الثالث.

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013