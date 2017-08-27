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القبض على منتحل شخصية "أبوهشيمة" على "الفيس بوك"

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مصراوي Masrawy

القبض على منتحل شخصية "أبوهشيمة" على "الفيس بوك"

02:03 م الأحد 27 أغسطس 2017

أبو هشيمة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على منتحل صفة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وتطبيق (الواتس أب) .

كانت مباحث الانترنت قد تلقت بلاغاً من المستشار القانوني لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة يفيد تضرره من شخص مجهول دأب على اصطناع حسابات مزيفه باسمه على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعض الشخصيات العامة منتحلاً صفته خاصة العاملين في المجال الإعلامي، والوسط الفني وتحديداً المشاهير منهم.

وبعمل التحريات وتتبع تلك الحسابات من خلال الفحص الفني باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تم التوصل إليه وضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب تلك الوقائع، بغرض الوصول لأكبر عدد من مشاهير ، والإعلامين بمصر والوطن العربي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

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