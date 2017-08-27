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سفير السعودية يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

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مصراوي Masrawy

سفير يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

02:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

سفير السعودية يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة

سفير السعودية أحمد عبد بن عبد العزيز قطان

القاهرة- (مصراوي):ودع أحمد عبد بن عبد العزيز قطان، السفير خادم الحرمين الشريفين لدى ، الفوج الأول من الحجاج من أسر شهدات القوات المسلحة والشرطة المصرية.وأشار قطان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر باستضافة تلك الأسر الذين أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة الحج هذا العام تكريماً وتقديرًا منه لأسر الشهداء الذين ضحى أبناءهم بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم.وأكد قطان، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسفارة، أن هذه اللفتة ليست بجديدة، فهي تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الخير لخادم الحرمين الشريفين، والتي تخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، وتعتبر تكريماً مستحقاً لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم، وتؤكد الرسالة السامية التي تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.

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