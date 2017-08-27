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"الإعلاميين": تخفيف عقوبة "المشاغبة".. وإيقاف إيهاب صالح لمدة شهر

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مصراوي Masrawy

"الإعلاميين": تخفيف عقوبة "المشاغبة".. وإيقاف إيهاب صالح لمدة شهر

02:04 م الأحد 27 أغسطس 2017

حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين

كتبت - هاجر حسني:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على قناة " LTC" الفضائية مثلت أمام مجلس النقابة وتقدمت بالتماس لتخفيف العقوبة الموقعة عليها بسبب ظهورها على الشاشة من خلال برنامجها وهي تحاكى مشهد تعاطى الهيروين، وتعهدت بعدم تكرار ذلك كما تعهدت بالالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية وتم إحالة الالتماس للجنة القانونية بالنقابة.

وأضاف في بيان، الأحد، أنه تم عرض تقرير اللجنة القانونية على مجلس النقابة وما يتضمنه من تفاصيل وملابسات الواقعة المنسوبة لمقدمة البرنامج، وأوصت اللجنة في تقريرها بالاكتفاء بإيقافها عن العمل لمدة شهرين بدلاً من ثلاثة شهور، والتنبيه عليها بمراعاة الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الإعلامي، واعتمد مجلس النقابة توصية اللجنة بشان تخفيف مدة الإيقاف.

ولفت إلى أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بإيقاف إيهاب صالح مقدم برنامج "إبقى تعالى بالليل" على إذاعة "نجوم إف إم" لمدة شهر لحين مثوله للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، وذلك للتجاوز المهني والأخلاقي الذى صدر منه بداية من اسم البرنامج "إبقى تعالى بالليل" وتخصيصه حلقة ببرنامجه بعنوان "المُحن" وتلقي اتصالات من المستمعين تتضمن ألفاظ خارجة عن القيم والمبادئ.

وأشار الكنيسي إلى أن النقابة تمارس دورها النقابي والرقابي ملتزمة بنصوص القانون دون إفراط أوتفريط، وهي بصدد اتخاذ إجراءات إحالة ملف المخالفات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي صدرت فيها قرارات تأديبية من النقابة، ولم تلتزم الوسائل الإعلامية المنتمي إليها بعض الإعلاميين الصادر بحقهم قرارات إيقاف بتنفيذ قرارات النقابة بإيقافهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الوسائل الإعلامية.

و تابع نقيب الإعلاميين "هذه الإجراءات لا تُخل بحق النقابة في اتخاذ إجراءات أشد صرامة مع الإعلاميين الصادر بحقهم قرارات بالإيقاف ولم يتم تنفيذها".

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