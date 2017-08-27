بالصور..استكمال أعمال الرصف بقرية دقلت بكفر الش 02:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى محافظ السويس يستقبل نائب وزير التربية للتعليم الفني

كفر الشيخ - إسلام عمار:تابع المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال أعمال الرصف، التي تجرى حاليًا بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بتكلفة 300 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات، والمرافق، والخدمات بالمحافظة.وقال أبو غنيمة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه يجري رصف شوارع "المستشفى، وداير الناحية، وبركات"، وسط متابعة يومية لمشروعات الرصف بالمراكز والمدن بدائرة المحافظة، التي ينفذها مشروع الرصف بالمحافظة، وسوف يجري الانتهاء من هذه الأعمال في موعدها، المقرر، وبالجودة المطلوبة، وبالتكلفة المناسبة.جاء ذلك بحضور المحاسب محمد فرحات مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والمحاسب مصباح الشيخ مدير عام المتابعة التموينية، وكمال الروينى وكيل الشئون القانونية، وجهاز المتابعة والمكتب الفني، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

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