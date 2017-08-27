أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور..استكمال أعمال الرصف بقرية دقلت بكفر الش

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور..استكمال أعمال الرصف بقرية دقلت بكفر الش

02:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    40e730ade1.jpg

  • عرض 7 صورة

    ffaca34f24.jpg

  • عرض 7 صورة

    fcdc3c710a.jpg

  • عرض 7 صورة

    18653af4e4.jpg

  • عرض 7 صورة

    7a86eda56e.jpg

  • عرض 7 صورة

    47c5a66491.jpg

  • عرض 7 صورة

    56e4978393.jpg

إعادة الألبوم

محافظ السويس يستقبل نائب وزير التربية للتعليم الفني

الألبوم التالى

محافظ السويس يستقبل نائب وزير التربية للتعليم الفني

كفر الشيخ - إسلام عمار:تابع المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استكمال أعمال الرصف، التي تجرى حاليًا بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بتكلفة 300 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بالمرور والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات، والمرافق، والخدمات بالمحافظة.وقال أبو غنيمة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه يجري رصف شوارع "المستشفى، وداير الناحية، وبركات"، وسط متابعة يومية لمشروعات الرصف بالمراكز والمدن بدائرة المحافظة، التي ينفذها مشروع الرصف بالمحافظة، وسوف يجري الانتهاء من هذه الأعمال في موعدها، المقرر، وبالجودة المطلوبة، وبالتكلفة المناسبة.جاء ذلك بحضور المحاسب محمد فرحات مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، والمحاسب مصباح الشيخ مدير عام المتابعة التموينية، وكمال الروينى وكيل الشئون القانونية، وجهاز المتابعة والمكتب الفني، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم فاسدة قادمة من القاهرة بكفر الشيخ

    أخبار

  • "عمليات كفر الشيخ": 7 مخالفات لحرق قش الأرض على مساحة 13 فدانا

    أخبار

  • ننشر استعدادات محافظة كفر الشيخ لمواجهة الأمطار والسيول في فصل الشتاء

    أخبار

  • 339 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

87a609d8ce.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان