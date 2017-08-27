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قرقاش عن هجوم قطر على السفير الإماراتي: "العتيبة كفاءة وطنية"

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مصراوي Masrawy

قرقاش عن هجوم قطر على السفير الإماراتي: "العتيبة كفاءة وطنية"

01:57 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور

كتبت- رنا أسامة:

استنكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الهجوم على سفير بلاده في الولايات المتحدة، قائلًا: "منطق لماذا للإمارات سفير مؤثر في واشنطن، سخيف ومستهجن".

وأشاد قرقاش، في تغريدة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيوسف العتيبة، مُعتبرًا أنه "كفاءة وطنية تمثل سياسة ناجحة وعاقلة، والإمارات فخورة بأبنائها".

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يأتي ذلك في الوقت الذي تشن فيه قطر هجومًا ضاريًا ضد السفير الإماراتي عبر منافذها الإعلامية المختلفة، لا سيما قناة "الجزيرة".

وفي يونيو الماضي، نشر موقع "إنترسبت" الأمريكي، عددًا من الوثائق التي زعمت وجود علاقات بين السفير الإماراتي وبين إحدى مؤسسات الضغط الأمريكية، وهي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي تتولى مهاجمة سياسة قطر، وتكرر اتهامها بتمويل ودعم الإرهاب من وقت لآخر.

كما نشر رسائل سرية بينه وبين رجل الأعمال، نجيب ساويرس، وصفتها تقارير بـ"أسرار ضد قطر،" وهو الأمر الذي رد عليه ساويرس في تغريدة بتاريخ الـ11 من الشهر الجاري قائلا: "لا اسرار و لا شئ.. غير أننا في معسكر واحد ضد عاصمة ومعسكر الإرهاب قطر.. إلى أن يعدلوا عن الدعم والترويج للقتل والإرهاب!! وسنظل!".

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