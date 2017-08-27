بالصور.. ظهور دولفين نافق على شاطئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عثر مصطافون بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على دولفين نافق بأحد شواطئ المدينة الساحلية.

وقال هاشم مرسى، عضو الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، في تصريحات صحفية: "إن المسئولين في محمية اشتوم الجميل تحركوا بمجرد علمهم بوجود الدولفين على الشاطئ، وأنه في انتظار تقرير المحمية حول سبب نفوق الدولفين الصغير".

جدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى لظهور الحيوانات البحرية النافقة على شاطئ بورسعيد، حيث عُثر على دلافين نافقة و3 من سلاحف البحر "ترسة" على الشاطئ.