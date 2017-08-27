"هتخرج فين في العيد".. أهالي الشرقية يستقبلون "الأضحى" في الملاهي والحدائق العامة

الشرقية – فاطمة الديب:

تستعد مُختلف الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة الشرقية، لاستقبال الآلاف من الأهالي والأطفال خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث جرت العادة على أن تكون هناك أماكن بعينها الأكثر ازدحامًا بالزوار خلال أيام العيد.

ويرصد "مصراوي" أبرز تلك الحدائق والمتنزهات، حيث تُعد ملاهي "المصرية بلازا" بمنطقة القومية بالزقازيق أحد أكثر الأماكن التي يقصدها الأهالي وأطفالهم في احتفالات الأعياد والمناسبات الخاصة، وكذا حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، والتي تشهد هذا الموسم وجود حيوانات لأول مرة مثل "الإيل الجبلي".

فيما يقصد أهالي مدينة العاشر من رمضان حديقتي "الكفراوي" ونادي "الرواد" للهو ولعب أطفالهم، حيث المساحات الخضراء الواسعة، وهو الأمر الموجود أيضًا في حدائق الفاكهة المُنتشرة في مراكز "بلبيس"، و"أبو حماد" وكذا نادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، والذي يضم حمامات سباحة وصالات سينما.

ويلجأ معظم أهالي شمال المحافظة إلى مدينة الصالحية الجديدة، بها 550 ألف متر مسطحات خضراء مكونة من أشجار وزهور، تستقبل أكثر من 150 ألف مواطن من الوافدين للتنزه والاحتفال خلال الأعياد، حيث تضم حدائق "مدخل المدينة"، و"الحزام الشمالي"، و"النادي".

وفور الانتهاء من صلاة العيد، يرتاد مختلف أبناء الشارع الشرقاوي العديد من دور السينما، والتي تأتي على رأسها سينما "دنيا المصرية بلازا" بمنطقة القومية، و"جود نيوز"، و"عرابي" بمدينة الزقازيق، بالإضافة إلى سينما "دنيا الأسرة" أمام قاعة "البارون" بالزقازيق.