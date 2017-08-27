أخبار عاجلة

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا -
ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح -
بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس -
ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان -
منتخب 99 يشارك في دورة ودية بعمان -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " الوزارة موفرة بحد ادنى " 2 كيلو سكر " لكل مواطن -
إحباط تهريب 53 عملة أثرية وسندات من عهد الملك فاروق لخارج البلاد -
طالبان يعتديان بالضرب على طاقم تصوير قناة فضائية بمحيط جامعة القاهرة -
بالصور- أغرب وأسوأ أشكال حواجب بعد وشمها -
الخارجية الأمريكية تؤكد مقتل صحفي في اشتباكات بجنوب السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أوقاف الشرقية: 419 ساحة لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أوقاف الشرقية: 419 ساحة لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى

02:02 م الأحد 27 أغسطس 2017

أوقاف الشرقية: 419 ساحة لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الشيخ محمد محمود، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه جرى تخصيص 419 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف محمود، في تصرح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه جرى تخصيص 838 إمامًا وخطيبًا، واحد أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، موضحًا بأنه جرى التشديد على الأئمة بالحضور إلى الساحات عقب صلاة فجر يوم العيد مباشرةً، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدام مكبرات الصوت أو السيطرة عليها، وذلك منعًا لحدوث أية مخالفات.

وأوضح، أن الساحات المعتمدة لا تتضمن أماكن خاصة بجماعة الإخوان، منوهًا بأن الوزارة تشرف على كل كبيرة وصغيرة في الساحات المخصصة إشرافًا كاملًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "هتخرج فين في العيد".. أهالي الشرقية يستقبلون "الأضحى" في الملاهي

    أخبار

  • 56 ساحة لأداء صلاة العيد بالوادي الجديد

    أخبار

  • فتح المتنزهات مجانًا خلال أيام العيد بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

    أخبار

إعلان

7402157a43.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

تحرير 321 محضرًا في حملة بالمنيا

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

ميركل ترحب بالزائرين في دار المستشارية بمناسبة اليوم المفتوح

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

بعد أسوأ إعصار منذ أعوام.. ترامب يعتزم التوجّه إلى ولاية تكساس

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان

ميركل تدعم خفر السواحل الليبيين وتحذر من انتهاك حقوق الإنسان