أوقاف الشرقية: 419 ساحة لاستقبال المُصلين في عيد الأضحى

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الشيخ محمد محمود، مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إنه جرى تخصيص 419 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف محمود، في تصرح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه جرى تخصيص 838 إمامًا وخطيبًا، واحد أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة، موضحًا بأنه جرى التشديد على الأئمة بالحضور إلى الساحات عقب صلاة فجر يوم العيد مباشرةً، حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدام مكبرات الصوت أو السيطرة عليها، وذلك منعًا لحدوث أية مخالفات.

وأوضح، أن الساحات المعتمدة لا تتضمن أماكن خاصة بجماعة الإخوان، منوهًا بأن الوزارة تشرف على كل كبيرة وصغيرة في الساحات المخصصة إشرافًا كاملًا.