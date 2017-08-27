بالصور.. البدء في تطوير حديقة "فريال" ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، البدء في تطوير حديقة فريال التي شهدت حفل افتتاح قناة السويس، بكامل المساحة والحفاظ على المساحات الخضراء.

كما شكل "الغضبان"، خلال جلسة الحوار الوطني حول تطوير الحديقة، لجنة فنية من المتخصصين بمشاركة ممثلي المجتمع المدني لإعداد دراسة فنية وبيئية واقتصادية للجراج، الذي المزمع إنشاءه في محيط الحديقة لتقرير ما إذا كان يتم تنفيذه من عدمه.

وأشار المحافظ إلى أنه يسعى من خلال خطة متكاملة لتطوير الحدائق لجذب المواطنين للاستمتاع بها وجعلها حدائق بلا أسوار.