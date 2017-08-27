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90 جنيها سعر كيلو اللحم في منافذ البحوث الزراعية بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

90 جنيها سعر كيلو اللحم في منافذ البحوث الزراعية بالإسماعيلية

01:58 م الأحد 27 أغسطس 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، زيارة ميدانية لمنفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بمركز البحوث الزراعية بمنطقة "عز الدين"، للاطمئنان على توافر اللحوم، والتأكد من بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، الذي لا يتجاوز 90 جنيهًا للكيلو جرام، في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال زيارة المحافظ للمنفذ والتى رافقة خلالها الدكتور زاهر عطية مدير عام الطب البيطرى والمهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة والدكتور إبراهيم العرينى المدير التنفيذى بمركز البحوث الزراعية، اكد طاهر على ضرورة الإلتزام بسعر البيع لكيلو اللحوم البلدية الطازجة للمواطنيين وأنه لن يسمح بأى حال من الأحوال برفع السعر عن مبلغ 90 جنيها فقط للكيلو من أجل رفع وتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة الأخذ في الاعتبار استمرار عمل المنفذ وطرح كميات إضافية من اللحوم يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بجودة اللحوم المعروضة وسعرها المناسب.

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