ضبط 5 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات بطريق السويس – السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت إدارة المرور في السويس، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة قادها العميد محمد عبد الله مدير المرور، للكشف على قائدي السيارات والشاحنات المتعاطين للمخدرات بالطرق السريعة، وأسفرت الحملة عن ضبط 5 سائقين.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس وجه بتكثيف الخدمات المرورية بطرق السويس – السخنة، والسخنة – القطامية، والسويس – القاهرة، للحد من حوادث الطرق وضبط أي سائق يقود تحت تأثير المخدرات.

واستهدفت الحملة بطريق السويس – السخنة، فحص 20 سائق سيارة نقل اختيروا عشوائيًا، وكشف التحليل تعاطي 5 منهم للمواد المخدرة، وأقر السائقون بتناولهم إياها، وأحيلوا للنيابة بتهمة التعاطي.