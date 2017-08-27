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بالصور.. الوادي الجديد تنظم معسكر نظافة بعنوان: "من أجل بيئة نظيفة "

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الوادي الجديد تنظم معسكر نظافة بعنوان: "من أجل بيئة نظيفة "

01:49 م الأحد 27 أغسطس 2017

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، معسكرًا للنظافة بحي المتحف تحت عنوان: "من أجل بيئة نظيفة"، وذلك بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة، حيث جرى رفع القمامة وتقليم الأشجار وعمل نظافة عامة بالحي.

وأكد الطماوي، أن المعسكر ينظم بصفة دورية، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

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