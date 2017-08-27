حداد يهشم رأس عامل حتى الموت في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عاملًا مصرعه، بعد أن هشم حداد رأسه مستخدمًا "شومة"، في منطقة العكرشة بالخانكة، قليوبية، بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم في الشارع، ونقلت الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إشارة من المستشفى، بوصول المدعو "فتحي حمادة أبو الوفا عبدالغفار"، 30 عامًا، عامل، جثة هامدة إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وجرى التحفظ على الجثه، قبل إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني رئيس مباحث القليوبية.

وبسؤال "يوسف شعبان أبو الوفا عبدالغفار" 25 عامًا، سائق، نجل عم المجني عليه، قرر بحدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المدعو "رجب. ح" 38 عامًا، صاحب ورشة حدادة، لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المتهم، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم، بالاعتداء على المجني عليه بالضرب بعصا خشبية "شومة" على رأسه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.