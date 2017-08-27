وكيل "تعليم النواب": الوزارة عاجزة عن التحكم في المدارس الخاصة

كتب- أحمد علي:

قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تجتمع في العاشر من سبتمبر المقبل، لمناقشة قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وأضاف أباظة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، أنه من المقرر حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمراجعة القرارات التي أصدرها مؤخرًا، ولم يعلم عنها مجلس النواب، على حد قوله.

وأشار إلى أنه من المقرر - أيضًا - بحث الموضوعات المزمع مناقشتها في اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وقال وكيل لجنة التربية والتعليم، إن" الوزير وعدنا بنسخة من قانون التعليم الجديد، ولكنة لم يصل إلى الأن"، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة القانون فور وصوله، فضلًا عن مناقشة موضوع المدارس الخاصة.

وأضاف عضو مجلس النواب:" نحن نعلم جيدًا أن الوزارة غير قادرة على التحكم في المدارس الخاصة، وغير ملتزمين بالقرارات الوزارية، وأن هناك سباقًا بين وزارة التعليم ومافيا المدارس الخاصة".