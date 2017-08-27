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تفاصيل القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال بتهمة الرشوة

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مصراوي Masrawy

تفاصيل القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال بتهمة الرشوة

01:37 م الأحد 27 أغسطس 2017

تفاصيل القبض على نائبة محافظ الإسكندرية و5 رجال أعمال بتهمة الرشوة

كتب- أحمد جمعة:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الأحد، القبض على (س.خ) نائبة محافظ الإسكندرية داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وأكدت التحريات التي أجرتها الهيئة، تقاضي نائب محافظ الإسكندرية، مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على ارض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه.

وأوضحت الهئية، أن السيدة المذكورة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

وذكرت الهيئة، أنه بعرض ما حدث على النائب العام صدر قرار بضبط جميع أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال فى ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات.

جاري عرض المتهمين على المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

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