جامعة القاهرة تُسلم وزير التعليم العالي تقريرًا بانتهاء استعداداتها للعام الجديد

كتب- محمد قاسم:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تقريرًا مفصلاً من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة باستعدادتها للعام الدراسي الجديد.

أوضح التقرير، أنه من المقرر أن تقوم الجامعة بتنظيم "أسبوع التوعية" للطلاب الجدد خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر المقبل بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات؛ لتعريف الطلاب الجدد بجامعتهم، وتاريخها، ومرافقها، والمشاريع الاجتماعية والخدمية بها.

وتبدأ فعاليات هذا الأسبوع، التي تقام في قاعة الاحتفالات الكبرى وملاعب الجامعة، بإلقاء "الخشت" كلمة ترحيب بالطلاب الجدد، يليها عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكلياتها، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين، فضلا عن تكريم بعض خريجيها من الفنانين والكتاب والشعراء، ويختتم اليوم الأول بتقديم عرض فنى للفريق المسرحى لكلية الآداب.

وأفاد التقرير أنه فى الأيام التالية، يتم عرض مواد فيلمية عن المكتبة المركزية، وبعض مراكز ووحدات الجامعة الخدمية، كمركز اللغات الأجنبية والترجمة، ومركز خدمة المجتمع، ومركز تنمية المهارات وريادة الأعمال، ووحدة مناهضة التحرش، ومستشفى الطلبة، والمدينة الجامعية، وملاعب الجامعة، والمسرح الجامعي، إلى جانب بعض العروض الفنية للمواهب الطلابية، وأفلام قصيرة لتوعية الطلاب بمخاطر التدخين، والجرائم الإلكترونية، وكيفية مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى. وفى اليوم الأخير تقام أنشطة طلابية بملاعب المدينة الجامعية.

وفيما يتعلق بالكشف الطبي للــطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، أشار التقرير إلــــى قيام "الخشت" صباح اليوم بجولة تفقدية بمستشفي الطلبة، تفقد خلالها سير إجراءات الكشف الطبي لهؤلاء الطلاب، كما تفقد تجهيزات المستشفى وخدماتها للطلاب.