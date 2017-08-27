تأجيل محاكمة 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين" لـ 13 سبتمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 10 متهمين بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف البساتين"، لجلسة 13سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وأيمن رمضان، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.