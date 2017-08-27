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إغلاق المعرض السوري في السويس لعدم إخطار الغرفة التجارية بإقامته

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مصراوي Masrawy

إغلاق المعرض السوري في السويس لعدم إخطار الغرفة التجارية بإقامته

01:43 م الأحد 27 أغسطس 2017

إغلاق المعرض السوري في السويس لعدم إخطار الغرفة التجارية بإقامته

اللواء عبدالعظيم محمد

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر اللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حي السويس، إغلاق معرض بيع المنتجات السورية، الكائن بأرض المعارض بكورنيش السويس، لمخالفة الإجراءات القانونية، وعدم إخطار الرقابة الإدارية بتنظيم المعرض.

وأوضح مصدر مسؤول بالشئون القانونية بالمحافظة، إن الغرفة التجارية تقدمت بشكوى لمحافظ السويس، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، أوضحت فيه عدم حصول إدارة المعرض على ترخيص لإقامته.

وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة فوجئ بالإعلان عن المعرض وفتحه، بأرض المعارض دون إخطارها، بالمخالفة للقانون رقم 360 لعام 1997، والذي ينص على مخاطبة الغرف التجارية وموافقتها أولًا.

وكشف خطاب الغرفة للمحافظة والرقابة الإدارية، عن أن أسواق السويس تعاني من الكساد وركود حركة البيع، وأن الوضع لا يتحمل إقامة منفذ مجمع لبيع السلع.

واتهمت الغرفة أيضًا إدارة مشروع الشاليهات التابع للمحافظة بمخالفة القانون، والسماح بتأجير قطعة أرض، في منطقة المعارض، لإقامة المعرض دون الحصول على الموافقات المطلوبة وموافقة الغرفة التجارية.

خطاب-الغرفة-التجارية-لرئيس-مكتب-الرقابة

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