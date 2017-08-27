"الأمن العام": ضبط 20 قطعة سلاح ناري و30 متهمًا في حملة أمنية بالمنيا

كتب- علاء عمران :

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع، من ضبط 20 قطعة سلاح ناري، وقضية أقراص مخدرة واستهداف 5 خصومات ثأرية وتنفيذ 1020 حكم قضائي، وضبط 30 من العناصر الإجرامية الخطرة في حملاتها يوم 26 الجاري على البؤر الإجرامية بالمنيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، إنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حملاتها الأمنية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية بمناطق (نزلة شادي بدائرة مركز شرطة سمالوط، عزبة جوارجي بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا)، لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

وأضاف البيان، أنه أسفرت جهودها الحملة في استهداف البؤرتين المشار إليهما والقرى المجاورة بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا، وقوات الأمن المركزي خلال يوم 26 الجاري، من ضبط ( 20 ) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( 8 بنادق خرطوش، طبنجة، 11 محلى الصنع، 28 طلقة نارية مختلفة الأعيرة)، بحوزة ( 19 متهمًا).

كما تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته ( 36) قرص مخدر ، واستهداف أطراف ( 5 خصومات ثأرية)، و ضبط مزارع مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "تزوير"، و تنفيذ (1020) حكم قضائي متنوعة ( 12 جناية ، 605 حبس جزئي ومستأنف ، 337 حكم غرامة ، 66 حكم مخالفة) ، حيث وصل إجمالي العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطها ( 30 عنصر ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري استمرار الحملات الأمنية .