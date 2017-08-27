رسالتها لزوجها وسبب ضرب شيرين لها.. 7 تصريحات مثيرة لـ«الشميطي»

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جدل كبير صاحَب ظهور المطربة المغربية "إيمان الشميطي" منذ ظهورها لأول مرة ببرنامج اكتشاف المواهب "آراب جوت تالنت" في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت أول متسابقة حامل تشترك في البرنامج، ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل امتد ليشمل الجدل غطاء الرأس الذي تضعه والذي يكشف عن جزء من شعرها، مما عرضها للانتقاد، ولكنها صرحت سابقًا بأنها ليست محجبة، حتى خلعت مؤخرًا غطاء الرأس بشكل كامل.

وحلّت "الشميطي" أمس السبت، ضيفة على برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي "خيري رمضان" عبر فضائية "النهار" فأدلت بعدد من التصريحات التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- زيارتها لمصر

توجد "إيمان الشميطي" حاليا في مصر، وقالت عن تلك الزيارة: "أنا بارتاح في البلد دي، هي كلها عبارة عن روح، ناسها طيبين، أنا باحب مصر جدا، باحس إن بلدي التاني مصر".

2- بداية الغناء

عن بداية اكتشاف موهبتها في الغناء، أوضحت "الشميطي" أنها ابتدت من سن صغيرة: "من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وأنا صوتي عارفة إنه جميل والناس بتقولي إن صوتك جميل"، مشيرة إلى أنها كانت تغني بالمدرسة وكانت هي المسؤولة عن تنظيم الحفلات المدرسية، ولم تعارض أسرتها الغناء، بل شجعها والدها على ذلك وكان يشبهها بأم كلثوم لأنه يعشقها.

3- زوجها "أيوب"

وجهت "إيمان الشميطي" رسالة لزوجها من خلال البرنامج، قائلة: "باشكره جدا على وقفته جنبي وباوجه له كل الحب والإخلاص وباقوله شكرًا أيوب على وقفتك جنبي"، موضحة أنه لم يوافق في البداية على دخولها مجال الغناء، ولكنهما تزوجا عن قصة حب نشأت منذ الصغر، حيث تزوجت وهي عمرها 19 عامًا فقط، والتقيا لأول مرة بينما كانت تغني في إحدى الحفلات.

وعن اقتناعه بموهبتها قالت: "هو واثق بموهبتي وعارف إن اللي أنا باقدمه حاجات محترمة بلباس محترم وعارف شخصيتي، في الأول ماكانش مرحب بالفكرة علشان عيلته لأننا عايشين في بيت عيلة مش لوحدنا لأنها مش هاتتقبل واحدة بتغني، فأنا باحاول أوصله فكرة مش أي حد بيغني، باقدم فنا هادفا وأغاني محترمة بشكل محترم بتوصل للناس بخلفية جميلة محترمة، فوافق ووقف جنبي خلال فترات البرنامج وحاليا، باشكره جدا".

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4- قبل الشهرة

أوضحت "الشميطي" أنها قبل شهرتها بمصر، كانت مشهورة ببلدها المغرب، وكانت مشاركة في برنامج مغربي اسمه "مغرب المواهب"، وكانت تغني مغربيا ومصريا بالبرنامج.

5- ملابسها

تحدثت "الشميطي" عن غضبها من انتقاد البعض لملابسها، خاصة بعد خلعها الحجاب، وقالت: "أنا إنسانة حساسة فوق ما يتخيل أي حد، أنا كلمة بتأثر فيا مهما كانت بسيطة"، وأضافت: "أنا إنسانة بسيطة وباعشق البساطة بدرجة مش طبيعية، وباحب أكون مش متكلفة وبشكل بسيط عشان أوصل للناس زي ما أنا"، موضحة أن ذلك ما دفعها لمهاجمة البعض الذين انتقدوا ملابسها ولكنها أرادت إثبات أن الصوت أهم من المظهر، وقالت:

"أنا عاوزة أثبت إن الصوت أهم من الصورة، أنا جاية أغني مش جاية أستعرض ولا أعمل عرض أزياء، أنا جاية كإيمان مطربة وصوتها حلو، مش إيمان جاية تستعرض ملابسها، ودا الحمد لله اللي وصل للناس".

6- سعد لمجرد

عبرت "إيمان الشميطي" عن رأيها في المطرب الشهير "سعد لمجرد"، قائلة: "أنا باشوف إن هو فنان ذكي بيغني لجمهوره واللي بيحبه الجمهور بيقدمه"، مؤكدة قدرته على غناء الطرب: "هو قادر على أنه يغني طرب، وصوته قادر على غناء كل الألوان"، مشيرة إلى أنها هي الأخرى مثله تغني للجمهور وما يحبه جمهورها، ولكنها لن تقدر على تقديم الأغنيات المصحوبة برقصات.

7- شيرين

حكت "الشميطي" عن صدفة جمعتها بالمطربة "شيرين عبد الوهاب" بعد برنامج "آراب جوت تالنت"، حيث استضافت إحدى صديقات "إيمان" الفنانة "شيرين" في المغرب، وعندما تحدثت عنها "شيرين" أخبرتها صديقة "الشميطي" أنها تعرفها فاتصلتا بها على الفور للقائها، فتفاجأت المطربة الشابة بذلك، حيث أخبرتها "شيرين" بأنها ستغني معها بمهرجان "إفران".

وعن سبب ضرب "شيرين" لها على المسرح، قالت "الشميطي": "اتسلطنت"، موضحة أن "الضرب" طريقة للإعجاب بالصوت.