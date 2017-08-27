56 ساحة لأداء صلاة العيد بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تجهيز 56 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وكذلك التأكد من استعداد كافة مساجد المحافظة لاستقبال المصلين.

كما أشار بخيت، إلى تنظيم حملات نظافة وصيانة، وإضاءة لجميع مساجد المحافظة بكافة المراكز للتأكد من مدى استعدادها لاستقبال المصلين.

وعلى جانب آخر أكد بخيت، لمصراوي، تخصيص مبلغ 30 ألف جنيه كعدية من جمعية البر لصالح مستحقيها وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، وسيتم الصرف من خلال أقرب مكاتب بريد عن طريق الدفع الإلكتروني.

وأضاف بخيت، أنه يجري حاليًا تنفيذ دروس بالمساجد لتوضيح كيفية ذبح الأضاحي وتقسيمها وتوزيعها وفوائد الأيام المباركة.