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الصحة: تجهيز 2994 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين استعداد للعيد

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الصحة: تجهيز 2994 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين استعداد للعيد الصحة: تجهيز 2994 سيارة إسعاف وطائرتين مروحيتين استعداد للعيد

التحرير

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وضعت وزارة الصحة والسكان خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تشمل الدفع 2994 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور عمرو الرشيد، القائم بأعمال رئيس هيئة الإسعاف، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن خطة التأمين الطبى خلال أيام العيد تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

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كما أكد الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات، التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبا لأي طوارئ.

وأضاف وديع أنه تم التنسيق مع جميع إدارات الشئون الصحية على مستوى المحافظات لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفيه للاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة.

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