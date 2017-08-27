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قطان يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار

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قطان يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار قطان يودع 290 حاجًا من أسر شهداء الجيش والشرطة بالمطار

التحرير

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أنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، إجراءات سفر 290 من حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة، للسفر على متن طائرة الخطوط الجوية المتجهة إلى جدة، إذ يؤدون مناسك الحج بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان فى وداع الحجاج، بالمطار السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

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وتولى فريق من العلاقات العامة بالمطار، برئاسة الدكتور طارق إسماعيل، ومحمد علاء، الإشراف على إنهاء إجراءات سفر الحجاج، إذ تم فتح 6 أبواب لدخولهم وتسهيل إجراءاتهم، تحت إشراف المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

 

والتقى السفير أحمد القطان، بالحجاج المسافرين داخل صالة السفر بالمطار، واطمأن عليهم وعلى إجراءات سفرهم على طائرة الخطوط السعودبة، وأبلغهم تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمنى لهم حجا مبرورا.

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التحرير

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